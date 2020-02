Verso Napoli – Torino con i precedenti alla mano: prevale il pareggio ma..

Il Napoli di Gattuso riprenderà la propria rincorsa all’Europa sabato sera, in occasione della 66esima volta in cui azzurri e granata si sfideranno sul prato del San Paolo.

Nei 65 incontri precedenti, i padroni di casa hanno vinto 27 volte, pareggiato 30 e perso in sole 8 occasioni (l’ultima nel 2009); segno X, dunque, come risultato preminente.

Ecco gli ultimi risultati:

Ultima vittoria del Napoli in casa contro il Torino in Serie A:

18 dicembre 2016 – Napoli v Torino 5-3

Ultimo pareggio del Napoli in casa contro il Torino in Serie A:

17 febbraio 2019 – Napoli v Torino 0-0

Ultima sconfitta del Napoli in casa contro il Torino in Serie A:

17 maggio 2009 – Napoli v Torino 1-2