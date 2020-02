Hugo Maradona: “Ho sentito Diego, domani guarderà la sfida, vuole che gli azzurri facciano bene”

Hugo Maradona, fratello di Diego, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Con l’esperienza che ha Messi penso che non farà caso a queste cose, come giocare nello stadio di Diego. Formazione? In attacco farei giocare i tre piccolini perché il Napoli dovrà essere veloce, anche negli scambi. Il Barça ha i calciatori contati e il Napoli deve approfittare di questo. Contatti con Diego? Sì, ci ho parlato. Guarda tutte le partite del Napoli e domani sicuramente sarà davanti al televisore”.