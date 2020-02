Tra Barcellona e Real non scorre buon sangue ed è comprensibile che tra Napoli e Barcellona, i madrileni tifino per i partenopei. Uno di questi è Roberto Carlos, ex giocatore del Real Madrid, che in un’intervista al Mattino ha parlato dell’ottavo di Champions. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

“Questa partita sarà molto intensa e divertente per 180 minuti, visto che si affrontano due squadre molto forti; non so dire chi vincerà, ma mi auguro passi il Napoli”.

Poi, parlando di Gattuso, ha detto:

“Gattuso è stato bravo: arrivare in una squadra a stagione in corso non è semplice, anche perchè se c’è stato un cambio di allenatore vuol dire che quella squadra ha avuto dei problemi. Ringhio ha cercato di mettere ordine a questa situazione e, per ora, ci sta riuscendo. Comunque questa squadra ha bisogno di tempo per giocare come vuole lui, visto che adotta una filosofia diversa a quella di Ancelotti: anche con Carlo, gli azzurri avevano fatto bene, ma ora il modo di giocare è diverso e ci vuole tempo”.