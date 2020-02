I cori contro i napoletani non si fermano. Anche in occasione di Brescia-Napoli, il popolo azzurro è stato insultato pesantemente. A condannare la curva bresciana è lo stesso Giornale di Brescia, edizione odierna:

“Si è partiti dai classici, innocui <<salti>> se non si è napoletani, per poi arrivare alla ripresa, con un risultato già ribaltato, con tutto l’inventario già ampiamente stigmatizzato e da condannare nuovamente. Inoltre, tali atteggiamenti saranno oggetto di indagine da parte della Procura Federale. Dal «Vesuvio lavali col fuoco», a «Siete la vergogna d’Italia», si è passati ad un nuovo indecente coro, visti gli ultimi fatti di cronaca: <<Napoletano coronavirus>>, che è proseguito ininterrottamente per una decina di minuti”.

Si legge – sul quotidiano – anche segnalazioni su comportamenti violenti: “Atti di tensione in Gradinata alta, presi di mira supporter napoletano che hanno esultato dopo il momentaneo 1-1. Il tutto è sfociato in spintoni vari, ed è stato necessario l’intervento delle forza dell’ordine per riportare la tranquillità”.