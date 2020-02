Marcolin: “Demme sembra Pizarro! Su Tonali e Castrovilli…”

Dario Marcolin, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, del momento degli azzurri:

“La partita con il Brescia è quasi una preparazione alla partita con il Barcellona. Ci sarà tempo per recuperare.

Demme? Mi sembra un piccolo Pizarro. È un giocatore fondamentale perché gioca semplice ma la sua semplicità fa la differenza. Lui si vede che è entusiasta di stare a Napoli. Questo suo entusiasmo lo ha trasmesso al gruppo.

Elmas? Per me lui è un centrocampista proposto alla fase offensiva. Ha qualità di gioco e capacità di inserimento e può fare sia l’interno di destra che di sinistra. Elmas si mette in campo quando devi coprire. Può dialogare con l’attaccante, può arrivare al tiro.

Tonali o Castrovilli? Io prenderei Castrovilli. Io vedo che Demme cresce sempre di più e lo vedo sempre di più un leader all’interno di questo Napoli. Se non ci fosse stato Demme avrei preso Tonali”.