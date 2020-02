Corsi: “Tutino ci sta dando grandi soddisfazioni! Su Di Lorenzo…”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Tra le cose, anche le parole su Di Lorenzo e Tutino:

“La prima cosa che dissi a Di Lorenzo quando arrivò ad Empoli fu ‘la tua famiglia me lo fa un regalo? Ti ho riportato a casa’. Il rapporto con i nostri ragazzi è così con tutti. Ci danno sia soddisfazioni dal punti calcistico che umano. Per noi è una soddisfazione che Di Lorenzo possa giocare in Champions League. I sogni servono a trovare le motivazioni e spesso si avverano. Tutino? Ci sta regalando della grandi soddisfazioni sia in campo che fuori. È diventato il beniamino dei tifosi in pochissimo tempo. Ha fatto tre gol decisivi in un solo mese. Ci ha conquistato. Lui è uno di quei napoletani che io considero giusti. Arbitri? Non ho letto l’intervista di De Laurentiis sulla questione arbitrale”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli (sito ufficiale)