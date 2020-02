Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il padre di Pippo Falco, attaccante del Lecce che domenica alle 15 sfiderà il Napoli al San Paolo, ha parlato dell’emozione che proverà il figlio a giocare per la prima volta nella sua carriera in uno stadio così importante:

“Napoli ha una storia importante, ci è passato il giocatore più forte di tutti i tempi e giocare al San Paolo è sempre uno stimolo in più per gli avversari. Affrontare il Napoli ora per il Lecce è una bella mazzata. Domenica non sarò lì, spesso lo seguo anche in trasferta, ma stavolta il lavoro non me lo permetterà. Peccato, mi sarebbe piaciuto anche perché adoro la città. Napoli è veramente bellissima“.