Giletti a Radio Kiss Kiss: “Il ricordo di Sarri arma a doppio taglio per il Napoli. Accoglienza? Mi aspetto fischi”

Massimo Giletti, noto presentatore e tifoso juventino, è stato ospite della trasmissione Radio Goal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss:

”Credo che il ricordo di Sarri sia un’arma a doppio taglio per il Napoli: nei tifosi c’è la ricerca di quel gioco fantastico, magnifico, anche in Gattuso, prima in Ancelotti, purtroppo però non è facile ritrovarlo.

Juve? Le difficoltà sono inerenti al reparto arretrato: i bianconeri prendono troppo goal, perdere Chiellini ha rappresentato un limite enorme. Non sono d’accordo con il movimento 5 stelle quando dice: “L’uno vale l’altro”, Luperto ad esempio non è Koulibaly.

Mertens? Un giocatore fondamentale, uno di quelli che fa la differenza, proprio come Insigne, naturalmente vivendo in un ambiente che gli sono tranquillità.

Tifosi? Pochi stadi hanno la forza di cambiare una partita: San Siro, Olimpico, San Paolo, quello del Napoli però a differenza degli altri immerge tutta la struttura, non determinati settori, insomma speravo di trovare un ambiente più calmo.

Accoglienza dell’ex allenatore? Sarri sarà fischiato, bisogna anche immedesimarsi nei tifosi”.