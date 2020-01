Nel corse della conferenza stampa pre-gara, Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha così commentato l’arrivo dal Napoli di Lorenzo Tonelli:

“È arrivato da poco, ma è entrato come se non fosse mai andato via, faceva già parte del gruppo.

L’ho visto bene, non ci ho ancora parlato ma può giocare già dal primo minuto”.