TOP & FLOP – Il peggiore per MN è…

Un solo peggiore? È davvero difficile in questo ulteriore tracollo del Napoli al San Paolo per 2 a 0 trovare un solo peggiore.

È per questo che la rubrica di stasera la dedichiamo a mister Gattuso che, per antonomasia, rappresenta la squadra in toto.

La squadra non c’è, manca di cattiveria e di freddezza. Quest’oggi non possiamo neanche più parlare di sfortuna o goal regalati: è una squadra che manca e che forse difficilmente riusciremo a ritrovare.

La speranza restano i tanti assenti che forse non danno fluidità a Gattuso nella manovra della squadra.