Ennesima sconfitta per il Napoli, Fiorentina corsara al San Paolo: i viola si impongono per ben 2 reti a zero a Fuorigrotta, mattatori di serata Chiesa e Vlahovic.

Azzurri mai in partita, scelte discutibili di Gattuso e un San Paolo surreale, una stagione che sta ormai prendendo pieghe sempre più sconcertanti.