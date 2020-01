Offese gravi quelle rivolte in direzione di Gian Piero Gasperini al Franchi, il tecnico dei bergamaschi, che non aveva esitato a denunciare l’accaduto durante la conferenza stampa post-gara, ha ricevuto oggi giustizia: il giudice sportivo ha infatti comminato una multa da 5 mila euro alla Fiorentina per l’accaduto.