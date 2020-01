Baiano su Insigne: “Da sempre il 100%, i tifosi lo prendono di mira”

L’ex attaccante Francesco Baiano è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per spendere due parole sulla situazione di Insigne.

“Ogni qualvolta il Napoli non vince Insigne viene preso di mira, questo mi dispiace molto. Sappiamo tutti che per un napoletano è difficile giocare nel Napoli, ma si sta esagerando. Con la Lazio si è caricato la squadra sulle spalle, bisognerebbe esaltarlo in questo momento. I momenti non sono computer, possono attraversare periodi facili e difficili, ma vanno sostenuti. Insigne da sempre il 100%.