Sky, Modugno: “La Lazio ha qualità, il Napoli dovrà cambiare qualcosa. Su Gattuso…”

Il giornalista di Sky Sport, Domenico Modugno, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss in merito a Lazio–Napoli e su come Gattuso dovrebbe sistemare i calciatori in campo.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Napoli ha bisogno di spirito di sacrificio, applicazione e di qualche accorgimento tattico in vista della Lazio, che vanta di calciatori con grande qualità e un’ottima visione di gioco. Sanno come far male tra le linee, come andare in verticale… Gattuso è qui da un mese esatto, sembra tanto ma è poco, meno di un ritiro estivo. Quest’ambiente positivo che si respira deve essere confermato dai risultati”.