Il Celta Vigo ha reso noto l’elenco dei convocati per l’anno gara di Copa del Rey contro il Mérida e Stanislav Lobotka non è risultato presente in esso.

Un indizio che sa di ennesima prova dell’imminente passaggio dello slovacco al Napoli: proprio negli ultimi minuti gli spagnoli secondo Sky Sport avrebbero infatti trovato l’accordo totale per la cessione di quest’ultimo ai partenopei.