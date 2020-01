Ieri sera al San Paolo si è disputato il match fra Napoli e Inter, con i nerazzurri che sono usciti vittoriosi dal confronto. In occasione della partita, le due dirigenze hanno avuto modo di parlare dello scambio Llorente-Politano. Al momento restano solo degli approcci, anche perchè i giocatori non sono convinti di cambiare maglia. L’operazione, quindi, è in stand-by. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport.