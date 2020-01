Ass. Borriello ai tifosi: “Pronto un incontro per discutere”. La situazione

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, è intervenuto a Radio Punto Nuovo parlando dell’assenza dei tifosi partenopei al San Paolo:

“Non si percepisce più il calore del tifo organizzato, è evidente. Ho incontrato un rappresentante del tifo e mi ha chiesto un appuntamento. Abbiamo convenuto di investire la massima autorità in termini politici e abbiamo deciso di convocare un tavolo, entro un mese: saranno presenti comune, società, Questura e rappresentanti del tifo organizzato. Non è un argomento facile, dobbiamo fare in modo che ci siano tutti e che siano tutte persone qualificate con cui discutere della questione. Il tifo organizzato è a Bergamo, Milano, Torino, vogliamo capire come si muovono nelle altre città e mi sembra doveroso cercare una soluzione che possa riconciliare tutti e riportare il tifo all’intero del San Paolo, stadio che ci ha fatto sognare”.

“La loro mancanza si sente, è come se ci fosse un giocatore in meno e l’abbiamo visto nelle ultime gare casalinghe. Le parole chiave saranno: dialogo e ricerca di soluzioni. Spese? Cercheremo di capire…Stiamo terminando i bagni e ultimando i posti per i disabili”.