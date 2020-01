L’agente del bomber Ciro Immobile, Alessandro Moggi, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli parlando della possibilità di vedere il suo assistito al Napoli in passato:

“Prima di approdare alla Lazio, poteva andare al Napoli. Non se n’è fatto nulla per via dei capricci di qualcuno…Parliamo di meno di 10 milioni di euro, per l’esattezza 9 milioni e 400 mila euro. Complimenti alla competenza di Loti e di Tare! Ora sta bene alla Lazio con un contratto fino al 2023”.