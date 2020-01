Del Genio tuona: “Tifosi legittimati a chiedere, società commette sempre lo stesso errore”

Paolo del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, affronta in diretta sulle frequenze ufficiali del club una disamina su quello che è stato il percorso partenopeo:

“Vincere sarà impossibile, almeno che non cambino le cose, ma non credo. Molti club blasonati stanno tornando ai propri livelli e, se continuiamo di questo passo, non ci vorrà molto prima che salgano ai vertici del calcio italiano squadre come il Milan”.

“Se il Napoli non riesce a salire di livello è perchè alle spalle della società c’è un gruppo non forte come gli altri, la Filmauro. La colpa che faccio alla presidenza azzurra è quella di non aver saputo parlare ai tifosi napoletani e non essere stati chiari: è inutile far girare per due mesi le voci su Icardi e James, senza poi concludere assolutamente nulla”.

“Il Napoli, rispetto a molti club di vertice, non può ricapitalizzare perchè non ha le medesime risorse, dunque è inutile far credere di poter crescere a livelli successivi: è impossibile.

La colpa non è dei tifosi che chiedono – loro sono legittimati – la colpa è di un club che non sa parlare al suo pubblico”.