Stando a quanto riportato dal giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, sul proprio profilo Twitter, la Sampdoria sarebbe tornata all’assalto del difensore azzurro Lorenzo Tonelli, che ha già vestito la maglia blucerchiata lo scorso anno in prestito, ma non fu riscattato. Per questo motivo, gli azzurri accetterebbero un’offerta solo se fosse per l’acquisto a titolo definitivo, siccome non è mai rientrato nei piani di Ancelotti prima e Gattuso poi.