Secondo il portale spagnolo El Desmarque, rimbalza la notizia per la quale l’Everton del nuovo tecnico Carlo Ancelotti stia per fare un’offerta al Real Madrid per James Rodriguez. Il colombiano, ex obiettivo azzurro in estate proprio sotto direttiva del tecnico italiano, pare fuori dal progetto del Real: infatti il club inglese per volere di Ancelotti avrebbe offerto circa 50 mln di euro per strappare il trequartista colombiano e portalo in Premier