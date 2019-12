Alvino: ” Negli ultimi dieci anni il Napoli ha dimostrato di saper fare calcio”

Carlo Alvino, noto giornalista, nel corso di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli ha lasciato alcune dichiarazioni inerenti all’ultimo decennio vissuto dalla squadra azzurra.

”Il Napoli negli ultimi dieci anni ha sbagliato poco, ed ha dimostrato di saper fare calcio, la vera sfida dei partenopei per il prossimo decennio è quella di riuscire a giocare a calcio ad altissimi livelli. Cosa penso di Lobotka ? Gattuso non vuole un regista classico, vuole uno capace di palleggiare e bravo ad inserirsi nelle verticalizzazioni per rubare il pallone.”