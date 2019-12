Ugolini: “Pochi dubbi verso Gattuso. Sui rinnovi…”

Massimo Ugolini, volto noto di SKY Sport, è stato ospite della trasmissione Radio Goal, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss. Questo uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo:

“Io non ho dubbi sul lavoro che svolgerà Gattuso, l’unico dubbio riguarda il poco tempo a disposizione: il Napoli arriverà al Mapei Stadium con sole due settimane di lavoro, sono curioso di vederlo all’opera.

Rinnovi? Su Mertens e Callejon rimarrei prudente, il Napoli però ha capito anche da queste situazioni che non si può arrivare a sterminare situazioni così spigolose per giocatori importanti. Per: Milik, Maksimovic e Zielinski discorsi sono ben avviati, in primavera o nel tardo inverno credo si chiuderà”.