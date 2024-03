Arrivano ottime notizie dalla Nigeria per il Napoli. E’ stata annullata l’amichevole con l’Argentina inizialmente in programma il 26 marzo a Los Angeles. Osimhen quindi non sarà costretto a viaggi oltreoceano che gli porterebbero solo stress e jet lag. La Federazione africana di fatti dovrebbe organizzare due amichevoli in Europa per sostituire l’esibizione con l’Abiceleste.