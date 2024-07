Euro 2024 – Le formazioni ufficiali del quarto di finale tra Inghilterra e Svizzera

Alle ore 18 va in scena il terzo quarto di finale di Euro 2024, e a scendere in campo saranno l’Inghilterra di Southgate e la Svizzera di Yakin. Per gli elvetici la vittoria con l’Italia ha dato tanto morale, mentre gli inglesi hanno riacciuffato la sfida con la Slovacchia solo al minuto 93 grazie ad un supergol di Bellingham. Entrambi i ct hanno optato per il 343 come formazione di base, da una parte Kane guida l’attacco inglese con Foden e Bellingham. Dall’altra invece c’è Embolo accompagnato da Vargas e Ndoye. Queste le formazioni ufficiali del match:

Inghilterra – Pickford; Stones; Walker; Konsa; Trippier; Mainoo; Rice; Saka; Bellingham; Foden; Kane

Svizzera – Sommer; Schar; Akanji; Rodriguez; Rieder; Freuler; Xhaka; Aebischer; Ndoye; Vargas; Embolo