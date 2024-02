La Nigeria di Osimhen è in finale di Coppa d’Africa, battuto ai rigori il Sudafrica

La Nigeria di Victor Osimhen vola in finale di Coppa d’Africa! Dopo aver superato i gironi, i nigeriani hanno battuto prima Anguissa ed il suo Camerun e poi l’Angola rispettivamente agli ottavi e ai quarti, per arrivare alla semifinale giocata quest’oggi contro il Sudafrica. Dopo il gol del vantaggio al 67′ sul rigore battuto da Troost-Ekong, le super aquile avevano anche trovato il raddoppio proprio con Osimhen al minuto 85. L’arbitro è stato però richiamato dalla sala VAR, che ha segnalato un fallo nell’area opposta e quindi ha fatto assegnare il calcio di rigore in favore dei sudafricani, trasformato da Mokoena all’ultimo minuto dei tempi regolamentari. Al termine del secondo tempo supplementare, durante il quale Osimhen è stato sostituito, la partita è arrivata ai rigori che hanno portato al trionfo la Nigeria per 4-2.

La nazionale nigeriana si giocherà quindi la vittoria della sua quarta Coppa d’Africa in finale contro la vincente di Costa d’Avorio-Congo.