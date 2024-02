Cristian Stellini, ex calciatore e vice allenatore dello staff di Antonio Conte, ha parlato proprio del mister ai microfoni di Cusano TV. Ecco le sue parole riguardo il futuro del tecnico:

“Antonio ha voglia di tornare in panchina, ma dipenderà dal progetto che gli verrà proposto. Vuole un lavoro che lo stimoli come già successo in passato. Parliamo di un grande allenatore che spende il 110% di sé nelle squadre”