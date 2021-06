EURO2020 – Saluta anche la Slovacchia ed esordio per Lobotka

Svezia e Spagna passano rispettivamente come prima e seconda nel Gruppo E di EURO2020. Gli iberici (che lunedì affronteranno la Croazia negli ottavi) hanno scacciato la paura dell’esordio con il 5-0 inflitto alla Slovacchia, che nonostante il terzo posto è già certa dell’eliminazione. Dopo il rigore sbagliato da Morata, gli spagnoli piazzano la manita. A spianare la strada è un autogol del portiere Dubravka, segnano poi Laporte, Sarabia, Ferran Torres e un altro autogol, stavolta di Kucka. Da registrare nella Slovacchia l’esordio nel torneo di Stanislav Lobotka, che ha giocato per tutta la ripresa dopo essere subentrato al 45′ e dopo essere stato in panchina durante le prime due gare.