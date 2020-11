Azzurri in Nazionale: solo un calciatore del Napoli perde con la propria Nazionale

In questa settimana di stop delle competizioni per club, sono scese le Nazionali nelle quali hanno giocato diversi calciatori partenopei. Il bilancio per gli azzurri è più che positivo poiché ogni giocatore, tranne uno, hanno vinto nel match giocato per rappresentare il proprio paese.

La prima partita di giornata ha visto scendere in campo Hirving Lozano con il suo Messico che è riuscito ad imporsi sulla Corea del Sud per 3-2. L’ex PSV ha giocato per 83 minuti. Successivamente, Elmas ha giocato per 85 minuti e vinto con la sua Macedonia contro l’Estonia per 2-1 mentre Lobotka (entrato al minuto 61) ed Hysaj (che ha disputato tutto il match) hanno giocato e vinto rispettivamente contro Scozia (per 1-0) e Kazakistan (per 3-1).

Infine nelle partite serali Koulibaly ha giocato tutto il match con il suo Senegal che ha vinto 1-0 contro la Guinea, Insigne ha battuto per 2-0 la Polonia giocando 89 minuti (mentre Di Lorenzo è entrato nei minuti finali), Mertens ha giocato 83 minuti, segnato e vinto nel successo del suo Belgio contro l’Inghilterra per 2-0 ed infine, Rrahmani ha portato a casa l’unica sconfitta con il suo Kosovo che ha perso 2-1 contro la Slovenia. L’ex Verona ha giocato l’intero match.