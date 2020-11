Italia- Insigne: “Siamo un bel gruppo, lavoriamo bene. Ora testa alla Bosnia”

L’Italia vince ma non convince del tutto contro la Polonia, tante azioni sprecate e qualche fallo con concesso agli azzurri, che però portano comunque a casa un risultato importante, contro una Polonia che ha dato filo da torcere. Al termine del match ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il capitano del Napoli Lorenzo Insigne:

Oggi abbiamo fatto una grande prestazione, una grande partita di squadra – come ci insegna il mister – per portare a casa la vittoria. Abbiamo qualità, cerchiamo di trovare le imbucata giusta. Il mister ci ha messo nella condizione di fare bene, ognuno di noi sta interpretando alla grande il proprio ruolo. Se guardiamo la partita, abbiamo avuto varie occasioni. Poteva finire con un risultato diverso, magari con qualche gol in più. Ora dobbiamo recuperare le energie, dobbiamo restare sul pezzo. Sono contento anche quando non faccio gol, mi piace aiutare i miei compagni a vincere. Ci godiamo questa vittoria, ora ci prepariamo al meglio per la partita di mercoledì.”