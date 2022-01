Stamattina la sua presenza per la partita era incerta, vista la sua recente positività. Piotr Zielinski stamattina ha terminato la quarantena e ha subito raggiunto la squadra a Bologna. Senza nessun allenamento di squadra, se non per quello di rifinitura, il polacco è stato autore di una prestazione encomiale. Spalletti, però, vuole preservarlo e per gli ultimi minuti gli fa spazio Demme.