Punteggio tennistico per il Napoli, che dopo l’ottimo esordio di Parma, batte il Genoa per 6-0 e va ad affrontare nel migliore dei modi la Juventus di Andrea Pirlo.

Il Napoli inizia bene già nei primi minuti e sblocca subito il risultato con il goal di Lozano su assist di Mertens, un’azone che ricorda il tandem Insigne-Callejon. Il Genoa prova a rispondere e ha una grande occasione con Lerager, che scivola al momento di tirare sul dischetto e non riesce a pareggiare i conti. Per il resto, gli azzurri controllano la partita e non rischiano nulla, ma nel primo tempo l’unica nota dolente è quella dell’infortunio di Insigne, che potrebbe costare caro al capitano.

Il Napoli va a riposo sul risultato dell’1-0, ma si scatena nel secondo tempo, dove dilaga; in pochi minuti gli azzurri segnano con Mertens, Lozano, Elmas, Politano e Zielinski e archiviano la pratica Genoa. Un altro motivo positivo è i 0 goal subiti in due partite, segno che anche difensivamente le cose stanno andando molto bene.