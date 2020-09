Sky – Aggiornamenti infortunio Insigne: stimati i tempi di recupero

Come riporta il sito ufficiale del collega Gianluca Di Marzio, si ha una prima stima dell’infortunio di Lorenzo Insigne che ha dovuto lasciare anzitempo il gioco nel primo tempo per un problema fisico. Il talento di Frattamaggiore stava disputando una buona partita ed aveva anche messo a segno un assist salvo poi, appunto, avere un risentimento muscolare che, secondo il sito gianlucadimarzio.com, potrebbe tenere fuori il numero 24 per 3 settimane. Difficile, quindi, che disputi la partita contro la Juventus valevole per il prossimo turno di campionato. Si attendono comunque gli esami per accertamenti più specifici.