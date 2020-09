Dopo i tre goal in dieci minuti di Lozano, Politano ed Elmas, il Napoli sta gestendo la partita in maniera totalmente indisturbata e controllata, ma qualche volta c’è qualche accelerata degli azzurri, che vorrebbero far segnare la punta Victor Osimhen.

Nel frattempo, però, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Fabian Ruiz ha preso palla sul secondo palo e ha provato un tiro rasoterra che ha trovato le mani di Marchetti. Ultimi minuti che il Napoli sta gestendo in scioltezza dopo il massacro nei confronti dei liguri.