Di Marzio – Como, che colpo: in arrivo un attaccante dal Bayern Monaco

Se al suo primo anno in Serie A il Monza aveva stupito tutti con il suo calciomercato è perché ancora non avevamo visto il Como di Fabregas. Da Pepe Reina a Raphael Varane, il club però si regala anche qualche colpo in prospettiva. Arriva così dal Bayern Monaco Manuel Pisano, attaccante 2006. Il Como sta definendo il contratto con i tedeschi.

A rivelare la notizia è Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale. Il noto giornalista Sky ci racconta anche la sua carriera. Pisano, torinese, ha iniziato a dare i primi calci nelle giovanili della Juventus per poi volare al Bayern Monaco nel 2022. I tedeschi credono in lui e, infatti, stanno cercando di ottenere una percentuale elevata sulla rivendita. A volere il giovane è stato proprio Fabregas che non vede l’ora di averlo a disposizione. I dialoghi proseguono spediti e le parti sono fiduciose nella riuscita della trattativa. Il Como vuole anticipare le squadre di Serie A che si sono mosse per lui.