Udinese, Cannavaro detentore di un record

E’ ormai ufficiale l’esonero di Gabriele Cioffi dalla panchina friulana. L’Udinese si affida a Fabio Cannavaro che, nel suo staff, avrà anche suo fratello Paolo, ex capitano del Napoli. Il duo napoletano avrà il compito di condurre alla salvezza una squadra che ha già cambiato due allenatori e che rischia seriamente la retrocessione in B. Ma qual è il record che renderà famoso Cannavaro negli anni a venire?

Aver esordito in una panchina a partita in corso. Il primo avversario sarà De rossi e già ci vengono in mente le “Notti magiche” di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato nel mondiale del 2006. I due si sono già affrontati lo scorso anno quando De rossi era allo Spal e Cannavaro al Benevento. In quell’occasione vinse Fabio per 1-2 . Chissà se ci sarà lo stesso esito giovedì sera.