Nota societaria Salernitana – Dia fuori rosa fino a fine stagione

La Salernitana ha comunicato che Dia rimarrà fuori rosa fino a fine stagione.

Il club campano, tramite una nota societaria, ha ritenuto opportuno dichiarare che il calciatore senegalese si allenerà a parte fino a fine stagione. Una decisione forte e decisa in casa granata dopo gli ultimi avvenimenti della Dacia Arena, partita in cui il tecnico Liverani ha specificato ai microfoni che l’atleta ex Villarreal si sarebbe rifiutato di entrare sul rettangolo verde negli ultimi minuti della partita tra Udinese e Salernitana.