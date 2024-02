All’85’ della partita contro il Cagliari, Victor Osimhen ha chiesto il cambio dopo aver sentito dolore ed essersi accasciato a terra.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulle sue condizioni: “Niente paura, soltanto stanchezza. Qualche dolorino, acido lattico, fatica. Il periodo in Costa d’Avorio a giocare per la Nigeria si fa sentire, ma lui tutto sommato aveva già messo la firma in calce a una vittoria sfuggita al sesto minuto di recupero”.