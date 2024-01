Il Torino ci prova per il difensore norvegese del Napoli Leo Skiri Ostigard, provando così ad anticipare la concorrenza dell’Udinese. Come riporta l’esperto di mercato Gianluca di Marzio sul proprio sito X la formula con cui le due società stanno trattando è quella del prestito con diritto di riscatto. Contatti in corso tra le due parti per vedere la fattibilità della trattativa e per concordare i termini dell’ipotetico prestito. Di seguito il tweet:

#Calciomercato | #Torino, per la difesa piace #Ostigard. Contatti in corso tra le le parti per l’operazione in prestito con diritto di riscatto — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 27, 2024