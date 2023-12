La Lazio viene fermata anche dal Verona! Henry risponde a Zaccagni

Finisce 1-1 al Bentegodi tra Verona e Lazio match valida per la 15esima partita di Serie A. La Lazio la sblocca nel primo tempo con il goal dell’ex Zaccagni al 23′. Il Verona risponde nel secondo tempo con Henry al 70′. Al 75′ è stato annullato un goal per la squadra di Sarri su un calcio d’angolo dopo lo stacco di testa di Casale, secondo ex del match.

La squadra di Baroni si piazza al diciottesimo posto con 11 punti in 15 partite. La Lazio subisce il secondo pareggio nelle ultime cinque partite piazzandosi all’ottavo posto con 21 punti in 15 partite scavalcando momentaneamente l’Atalanta con 20 punti in 14 partite.