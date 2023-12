Atalanta-Milan – Le formazioni ufficiali del big match del Gewiss Stadium, torna dal 1′ Giroud in attacco

Alle 18 al Gewiss Stadium va in scena la sfida tra Atalanta e Milan, con i rossoneri che al momento si trovano al terzo posto, già lontani dalla vetta. Per la formazione di mister Pioli torna dal 1′ Giroud, che è stato squalificato per 4 giornate, affiancato da Pulisic e Chukwueze. Per i rossoneri ancora una volta come centrale di difesa agirà Theo Hernandez, come accaduto nella sfida con l’Atalanta. Dall’altra parte in attacco c’è l’ex di turno De Ketelaere, che in attacco viene affiancato da Lookman, e alle loro spalle c’è Koopmeiners. Queste le formazioni ufficiali del match:



Atalanta – Musso; Djimsiti; De Roon; Scalvini; Ruggeri; Pasalic; Ederson; Zappacosta; Koopmeiners; Lookman; De Ketelaere

Milan – Maignan; Florenzi; Hernandez; Tomori; Calabria; Loftus-Cheek; Rejinders; Musah; Chukwueze; Giroud; Pulisic