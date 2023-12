Napoli-Braga – Ancora tanti biglietti disponibili per l’ultima gara di Champions, modalità d’acquisto e prezzi

Martedì sera al ‘Maradona’ va in scena l’ultima gara del girone B di Champions League tra Napoli e Sporting Braga. Gli azzurri di Walter Mazzarri hanno possibili 2 risultati su 3, possono sia pareggiare che vincere per essere sicuri del secondo posto nel gruppo dietro il Real Madrid. Al momento la sicurezza è che la squadra azzurra non avrà il pienone allo stadio, perché sono ancora tanti i biglietti disponibili. Al momento gli unici settori pieni sono le Curve Superiori, mentre tutti gli altri settori del ‘Maradona’ hanno disponibilità media. Sul sito di Ticketone il settore con meno disponibilità è rappresentato dai distinti, che hanno disponibilità bassa sia superiori che inferiori. Al momento i biglietti possono essere acquistati da tutti i tifosi azzurri, infatti non c’è bisogno della tessera del tifoso per acquistarli sul sito di Ticketone. Questi i prezzi dei biglietti:

Tribuna Posillipo €130,00

Tribuna Nisida €75 e €95

Distinti superiori €65 under 14 e €80 per gli over 14

Distinti inferiori €50

Curve inferiori €25