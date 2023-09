Salernitana-Frosinone, formazioni ufficiali: Sousa si affida a Cabral, Di Francesco si affida a Brescianini

La prima sfida della quinta giornata di Serie A è in programma oggi, venerdì 22 settembre, alle ore 18:30. All’Arechi, la Salernitana cerca il riscatto contro il Frosinone. Le due sconfitte con Lecce e Torino creano non pochi malumori. Dall’altra parte, i giallazzurri arrivano carichi, forti del 4-2 in rimonta contro il Frosinone.

Sousa dovrà fare a meno di Dia e tentare la carta Cabral, sostenuto da Candreva e Kastanos. Di Francesco perde Gelli e allora si affida a Brescianini, dentro anche Okoli in difesa. Davanti il tridente con Soulé, Cheddira e Caso (e non Baez). La sfida è in diretta su DAZN e canale 214 di Sky.

FORMAZIONI UFFICIALI

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Martegani, Bradaric; Kastanos, Candreva; Cabral. All. Sousa

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Cheddira, Caso. All. Di Francesco