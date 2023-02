Alle ore 20.45 si giocherà la sfida tra Lazio e Sampdoria, sfida cruciale per entrambe le squadre e per permettere ad entrambe di continuare a sognare di raggiungere i loro obiettivi.

La squadra di Sarri spera di poter restare agganciato al treno Champions, mentre per la Sampdoria è un’occasione per cercare di risicare qualche punto in classifica e non perdere altro terreno rispetto al quartultimo posto.

Queste le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Cuisance; Lammers, Gabbiadini. Allenatore: Dejan Stankovic.