Luciano Spalletti ha reso il Napoli una squadra unita e forte su tutti i fronti, in primis quello dello spirito: in questa squadra tutti superano i propri limiti e danno il massimo.

Il tecnico di Certaldo, in conferenza stampa dopo la gara di Empoli, ha voluto sottolineare un’azione difensiva vista contro il Sassuolo, dove il Napoli ha subito una ripartenza per colpa di uno schema da cross e tutta la squadra ha ripegato ad una velocità impressionante, simbolo della ferrea volontà di non subire goal.

Oggi, dopo le parole di sabato, il mister ha voluto rimarcare questo concetto con un video sui proprio profilo Instagram dove ha voluto ringraziare i suoi ragazzi, definendoli “meravigliosi”. Questo il link del post: