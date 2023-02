Una settimana fa l’Eintracht Francoforte perdeva, anzi, per dirla alla Zanetti, “era ridicolizzato” dal Napoli e gli strascichi di quella sconfitta si sentono, tanto che ha perso sabato con il Lipsia.

Ma, in casa Eintracht ci può essere un problema che potrebbe influire sul ritorno, in cui i tedeschi andranno alla ricerca dell’impresa per arrivare dove non sono arrivati mai.

Nel match contro la squadra della RedBull, Glasner ha perso Mario Gotze per un problema agli adduttori e nei prossimi giorni verranno fatto ulteriori esami, anche se c’è il rischio di saltare la gara di ritorno al “Maradona”.