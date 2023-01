Torna Dusan Vlahovic ma non finiscono i problemi in attacco per la Juventus! Arkadiusz Milik infatti resterà fermo ai box per più di un mese a causa di una lesione che lo costringerà a saltare diversi match di Serie A e Coppa Italia. L’attaccante ex Napoli si è sottoposto questa mattina agli accertamenti del caso che hanno evidenziato una lesione del muscolo della coscia sinistra. Di seguito il report ufficiale pubblicato dalla Juventus questa mattina:

“Milik questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra; tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero“.