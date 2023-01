Il noto giornalista sportivo, Silver Mele, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per dire la sua sulla prestazione offerta dal Napoli contro la Roma. Queste le sue parole: “Lozano si è sacrificato molto in fase di non possesso. Il goal della Roma è arrivato dalla sua fascia di competenza certo ma la sua è stata una prestazione, complessivamente, di altissimo livello.

Chi mi ha sorpreso di più però è stato Piotr Zielinski! Dopo i due autori dei fantastici goal del Napoli, il polacco è stato sicuramente tra i migliori. Fondamentale nel posizionarsi dietro la prima linea di pressione imposta dalla squadra di Mourinho ed è anche suo l’assist che ha portato al goal di Giovanni Simeone. Zielinski è apparso un po’ sottotono nelle ultime uscite ma ieri sera si è fatto nuovamente valere, mettendo in mostra le sue enormi qualità“.