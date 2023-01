CdS – Spalletti vero top player nella sfida tra Napoli e Roma: i motivi

Il noto giornalista, Alessandro Barbano, ha dedicato un intero editoriale alla gestione di Luciano Spalletti in Napoli-Roma nell’edizione odierna del Corriere dello Sport. Di seguito un interessante estratto: “Dopo la pausa durata più di un anno per via dell’esonero dall’Inter, Luciano Spalletti non ha perso tempo ed ha continuato a studiare e maturare. La vittoria del Napoli di ieri sera ha la sua firma! Ci vuole un pizzico di follia, calcolata certo, per togliere Kvaratskhelia prima ed Osimhen e Lozano poi con una partita ancora in perfetto equilibrio. Semplicemente ci vuole un Luciano Spalletti al massimo della sua sapienza calcistica, il tecnico toscano ha sconfitto per sempre i fantasmi che lo hanno tormentato in passato ed ha ottenuto la consapevolezza giusta per essere un vincente“.