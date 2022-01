Inter-Juventus, le formazioni ufficiali della Supercoppa: a San Siro si assegna il primo trofeo dell’anno

Alle ore 21 Inter e Juventus scenderanno in campo a San Siro per contendersi la Supercoppa italiana. Per entrambe le squadre c’è la possibilità di aggiudicarsi il primo trofeo dell’anno, ma non sarà facile e soprattutto per i bianconeri che devono effettuare alcune scelte forzate a causa degli infortuni e non solo; in porta, per l’appunto, gioca Perin, in quanto Szczesny non dispone ancora del green pass. Queste le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko

Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski; Morata.